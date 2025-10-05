Milan, Maignan: "Siamo delusi, volevamo i tre punti"

Dopo Juventus-Milan 0-0 ha parlato Mike Maignan a DAZN: "Siamo delusi perché volevamo portare a casa i tre punti, ma comunque abbiamo ottenuto un pareggio contro un'ottima squadra. La prossima volta dobbiamo fare meglio, ma la cosa positiva è che quando non riusciamo a vincere almeno non perdiamo. Questo punto però non ci soddisfa". Maignan protagonista di un miracolo su Gatti: "Non so se istinto o cosa, ma è sicuramente stato un intervento positivo per quanto mi riguarda e per la squadra". Sui rigori sbagliati: "Pulisic è molto bravo dal dischetto, tutti possono sbagliare. Segnerà il prossimo, non è la fine del mondo".