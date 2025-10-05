Juve, Kalulu: "Un punto che non ci soddisfa"

Pierre Kalulu ha parlato dopo lo 0-0 in casa contro il Milan in campionato, il terzo pareggio consecutivo: "Questo era un match complicato contro un avversario fortissimo. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, poi anche i rossoneri hanno avuto le possibilità. Non siamo soddisfatti di questo punto, ma siamo obbligati a prenderlo". Sull'obiettivo stagionale: "Vogliamo restare in alto, puntiamo sempre lì e la stagione è ancora lunga. Non ci sono vere squadre favorite e tutte le partite sono belle da vedere".