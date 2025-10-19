Logo SportMediaset

Calcio

Serie A, il programma di oggi: il Milan può balzare in testa

19 Ott 2025 - 09:00

Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Inter 0-1 Settima giornata: Lecce-Sassuolo 0-0, Pisa-Verona 0-0, Torino-Napoli 1-0, Roma-Inter 0-1, domenica 19 ottobre ore 12.30 Como-Juventus, ore 15 Cagliari-Bologna, Genoa-Parma, ore 18 Atalanta-Lazio, ore 20.45 Milan-Fiorentina, lunedì 20 ottobre ore 20.45 Cremonese-Udinese. Classifica: Napoli, Roma, Inter 15, Milan 13, Juventus 12, Atalanta, Bologna, Sassuolo 10, Como, Cremonese 9, Cagliari, Udinese, Torino 8, Lazio 7, Lecce 6, Parma 5, Verona 4, Fiorentina, Pisa 3, Genoa 2 Ottava giornata: venerdì 24 ottobre ore 20.45 Milan-Pisa, sabato 25 ottobre ore 15 Parma-Como, Udinese-Lecce, ore 18 Napoli-Inter, ore 20.45 Cremonese-Atalanta, domenica 26 ottobre ore 12.30 Torino-Genoa, ore 15 Sassuolo-Roma, Verona-Cagliari, ore 18 Fiorentina-Bologna, ore 20.45 Lazio-Juventus.

Pioli sfida il suo Milan

Il Psv di Perisic batte il Go Ahead Eagles

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

Juric: "Non firmo per il pari"

Italiano: "Cagliari è sempre un campo difficile"

Cuesta: "Il Genoa ha fatto partite di altissimo livello"

Tudor: "Partita difficile perché il Como è una finta piccola"

La Juve all'esame Como

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Milan, infinito Luka Modric

Marotta: "Cristiano Ronaldo analizzava anche le bottiglie d'acqua"
Serie A, il programma di oggi: il Milan può balzare in testa
Milan: anche Loftus-Cheek a rischio per la Fiorentina
Inter, Sommer: "Tre punti importanti fuori casa"
23:24
Inter, Bonny: "lavorato di squadra con grande spirito"