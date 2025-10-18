Inter, Sommer: "Tre punti importanti fuori casa"

"Abbiamo fatto un secondo tempo difficile, ma sono tre punti importanti fuori casa". Così il portiere dell'Inter Sommer dopo la vittoria dell'Olimpico. "Il mio errore contro la Juve? È il calcio. Ho fatto un errore, punto. Io conosco bene il calcio, ho avuto tante situazioni così in carriera. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma con il nuovo allenatore serve un po' di tempo". Cosa è cambiato da Inzaghi a Chivu? Proviamo a trovare più velocemente l'attaccante, non vuole che giochiamo troppo dietro ma che verticalizziamo per aprire gli spazi".