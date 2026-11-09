Alvini: "Frosinone sempre in campo per determinare la partita"

09 Nov 2026 - 10:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Noi cerchiamo di fare sempre la partita per determinarla. Il Cagliari ha vinto con un gol, che noi non siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto tante occasioni, forse meritavamo il pari ma merito a loro. Per noi può essere un motivo di crescita capire che in certe partite dobbiamo concretizzare di più quanto produciamo in campo". Lo ha detto l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "A Frosinone abbiamo tutti una visione comunque, quello di raggiungere l'obiettivo. La Serie A è un campionato troppo importante, ci sta perdere delle partite contro squadre forti, ma tu devi avere una identità e devi determinare per raggiungere l'obiettivo", ha aggiunto. 

Ultimi video

02:43
De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

01:17
SPALLETTI ESPLODE MCH

Spalletti esplode in conferenza: "Te l'ho già detto 45 volte"

02:00
Atlético Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: guarda gli highlights

03:28
Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

04:36
Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

03:04
Njie: "Firenze mi rende felice"

Njie: "Firenze mi rende felice"

03:01
Inter-Como 2-0: gli highlights

Inter-Como 2-0: gli highlights

03:04
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:16
Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

03:11
Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

03:04
Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

01:46:10
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

01:59
Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

01:37
Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

02:47
Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

02:43
De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

I più visti di Calcio

Matri con la 9 nel 2013/14 15 presenze in campionato e 1 gol

Matri, racconto shock: "Dopo il flop al Milan sono crollato, pensavo di avere la SLA"

13 SRV INTERVISTA MONZA VARELA SRV

Varela: "Mi ispiro a Benzema, oggi guardo Pio". Poi arriva... una chiamata inaspettata!

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:18
Totti gira nuovo spot con Spalletti a casa sua: "Ci stiamo ritrovando"
12:10
Juve, Spalletti saluta una squadra intera: in 11 vanno nelle nazionali
11:52
Gli auguri della Juve a Del Piero: "Buon compleanno, leggenda"
11:45
Juve, Spalletti infastidito col giornalista: "Te l'ho già detto 45 volte"
Musiala
11:30
Bayern Monaco shock: "Musiala potrebbe non tornare più quello di prima"