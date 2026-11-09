Alvini: "Frosinone sempre in campo per determinare la partita"

"Noi cerchiamo di fare sempre la partita per determinarla. Il Cagliari ha vinto con un gol, che noi non siamo riusciti a fare. Abbiamo avuto tante occasioni, forse meritavamo il pari ma merito a loro. Per noi può essere un motivo di crescita capire che in certe partite dobbiamo concretizzare di più quanto produciamo in campo". Lo ha detto l'allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "A Frosinone abbiamo tutti una visione comunque, quello di raggiungere l'obiettivo. La Serie A è un campionato troppo importante, ci sta perdere delle partite contro squadre forti, ma tu devi avere una identità e devi determinare per raggiungere l'obiettivo", ha aggiunto.