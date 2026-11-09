Juve, Spalletti infastidito col giornalista: "Te l'ho già detto 45 volte"

Momento curioso durante la conferenza stampa dopo il 2-2 contro la Fiorentina: "Sempre le stesse domande, si è capito"

09 Nov 2026 - 11:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Da video

© Da video

Momento curioso durante la conferenza stampa di Luciano Spalletti dopo il 2-2 contro la Fiorentina.

Un giornalista chiede all'allenatore della Juventus se è più fiducioso per la reazione della squadra, che ha due volte recuperato il risultato, o preoccupato per la classifica, coi bianconeri al momento fuori dalla zona Europa e Spalletti risponde in modo fermo, senza mai alzare la voce ma in modo piuttosto infastidito: "Ce lo dici sempre che siamo fuori dall'Europa, che dobbiamo vincere il campionato che dobbiamo vincere l'Europa League... ce lo dici sempre, tutte le volte sempre a farci le stesse domande. Ci stimoli. Porca madosca ragazzi, s'è capito. Lo hanno capito tutti. Io continuo a essere fiducioso. Te l'ho già detto 45 volte, so quello che voglio, so come mai sono qui, so quello che devo fare perché se se sono ancora qui vuol dire che ho sistemato delle situazioni perché voglio fare bene. Punto e basta, stai tranquillo".

Poi, rivolgendosi all'addetto stampa: "Invitiamolo dentro il centro (intende il centro sportivo alla Continassa, ndr) perché se no poi...".

videovideo
juve fiorentina
spalletti
conferenza
giornalista

Ultimi video

02:43
De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

01:17
SPALLETTI ESPLODE MCH

Spalletti esplode in conferenza: "Te l'ho già detto 45 volte"

02:00
Atlético Madrid-Barcellona 1-2: gli highlights

Atletico Madrid-Barcellona 1-2: guarda gli highlights

03:28
Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

04:36
Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

03:04
Njie: "Firenze mi rende felice"

Njie: "Firenze mi rende felice"

03:01
Inter-Como 2-0: gli highlights

Inter-Como 2-0: gli highlights

03:04
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:16
Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

03:11
Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

03:04
Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

01:46:10
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

01:59
Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

01:37
Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

02:47
Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

02:43
De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

I più visti di Calcio

Matri con la 9 nel 2013/14 15 presenze in campionato e 1 gol

Matri, racconto shock: "Dopo il flop al Milan sono crollato, pensavo di avere la SLA"

13 SRV INTERVISTA MONZA VARELA SRV

Varela: "Mi ispiro a Benzema, oggi guardo Pio". Poi arriva... una chiamata inaspettata!

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:18
Totti gira nuovo spot con Spalletti a casa sua: "Ci stiamo ritrovando"
12:10
Juve, Spalletti saluta una squadra intera: in 11 vanno nelle nazionali
11:52
Gli auguri della Juve a Del Piero: "Buon compleanno, leggenda"
11:45
Juve, Spalletti infastidito col giornalista: "Te l'ho già detto 45 volte"
Musiala
11:30
Bayern Monaco shock: "Musiala potrebbe non tornare più quello di prima"