Juve, Spalletti infastidito col giornalista: "Te l'ho già detto 45 volte"

Un giornalista chiede all'allenatore della Juventus se è più fiducioso per la reazione della squadra, che ha due volte recuperato il risultato, o preoccupato per la classifica, coi bianconeri al momento fuori dalla zona Europa e Spalletti risponde in modo fermo, senza mai alzare la voce ma in modo piuttosto infastidito: "Ce lo dici sempre che siamo fuori dall'Europa, che dobbiamo vincere il campionato che dobbiamo vincere l'Europa League... ce lo dici sempre, tutte le volte sempre a farci le stesse domande. Ci stimoli. Porca madosca ragazzi, s'è capito. Lo hanno capito tutti. Io continuo a essere fiducioso. Te l'ho già detto 45 volte, so quello che voglio, so come mai sono qui, so quello che devo fare perché se se sono ancora qui vuol dire che ho sistemato delle situazioni perché voglio fare bene. Punto e basta, stai tranquillo".