Fiorentina, Vanoli "Abbiamo fatto una grande prestazione ma c'è ancora da lavorare"

08 Nov 2026 - 23:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo onorato ciò che volevano i tifosi, ci deve dispiacere non aver vinto ma questa squadra è giovane e bisogna dargli coraggio. Non è questione di giocare con qualità ma di interpretare tutte e due le fasi, però c'è tanto da lavorare ancora". Il pensiero di Paolo Vanoli, l'allenatore della Fiorentina al termine della partita pareggiata per 2-2. "Penso che mettere in campo tutti questi giocatori vuol dire coraggio. Se si vuole giocare a calcio bisogna tutti correre indietro e avanti, e i ragazzi l'hanno dimostrato - ha detto l'allenatore dei gigliati. Questa è la strada anche se dobbiamo fare meglio. A tratti non abbiamo coperto bene la palla, lo stesso 1-1 arriva da un passaggio sbagliato da Njie. Ma stasera i miei giocatori hanno dato un segnale importante, anche se devono essere arrabbiati. Io pretendo molto di più". 

Ultimi video

01:09
MCH BOCA VINCE IL CAMPIONATO 8/11 MCH

Argentina, il Boca vince il titolo... al 96esimo

03:28
Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

Kalulu: "Dobbiamo essere più cattivi"

04:36
Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

Spalletti: "Non riusciamo ad essere costanti"

03:04
Njie: "Firenze mi rende felice"

Njie: "Firenze mi rende felice"

03:01
Inter-Como 2-0: gli highlights

Inter-Como 2-0: gli highlights

03:04
Genoa-Milan 1-2: gli highlights

Genoa-Milan 1-2: gli highlights

01:16
Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

Monza-Atalanta 0-1: gli highlights

03:11
Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

Fiorentina-Juventus 2-2: gli highlights

03:04
Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

Napoli-Lazio 1-1: gli highlights

01:46:10
Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

Atletico Madrid-Barcellona: partita integrale

01:59
Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

Pio Esposito: "Contenti per l'approccio, ci abbiamo lavorato"

01:37
Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

Da Cunha: "Brutta serata, ma andiamo avanti"

02:47
Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

Cisse: "Ho tanta voglia! E posso fare ancora meglio…"

02:43
De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

De Rossi: "Cisse davvero impressionante per la sua età"

01:08
Ellertsson: "Ripartiamo dal bel secondo tempo"

Ellertsson: "Ripartiamo dal bel secondo tempo"

01:09
MCH BOCA VINCE IL CAMPIONATO 8/11 MCH

Argentina, il Boca vince il titolo... al 96esimo

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

Matri con la 9 nel 2013/14 15 presenze in campionato e 1 gol

Matri, racconto shock: "Dopo il flop al Milan sono crollato, pensavo di avere la SLA"

13 SRV INTERVISTA MONZA VARELA SRV

Varela: "Mi ispiro a Benzema, oggi guardo Pio". Poi arriva... una chiamata inaspettata!

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

CLIP ARSENAL GIA' NATALE MCH

Arsenal, è già Natale. Lo spot con Colin Firth ispirato a Love Actually

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:52
Fiorentina, Vanoli "Abbiamo fatto una grande prestazione ma c'è ancora da lavorare"
23:43
Juve e Napoli, aumenta la distanza dalla zona Champions: la classifica
23:34
Juve, Kolo Muani: "Troppi pareggi e sconfitte, un punto che non mi fa contento"
23:29
Tifoso del Bodo/Glimt ferito dopo il parziale crollo di una tribuna a Tromsoe
23:05
Braccio largo di Joao Mario: grandi proteste della Juve a Firenze. Annullato anche il tris di Dragusin, la ricostruzione