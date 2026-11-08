Fiorentina, Vanoli "Abbiamo fatto una grande prestazione ma c'è ancora da lavorare"

"Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo onorato ciò che volevano i tifosi, ci deve dispiacere non aver vinto ma questa squadra è giovane e bisogna dargli coraggio. Non è questione di giocare con qualità ma di interpretare tutte e due le fasi, però c'è tanto da lavorare ancora". Il pensiero di Paolo Vanoli, l'allenatore della Fiorentina al termine della partita pareggiata per 2-2. "Penso che mettere in campo tutti questi giocatori vuol dire coraggio. Se si vuole giocare a calcio bisogna tutti correre indietro e avanti, e i ragazzi l'hanno dimostrato - ha detto l'allenatore dei gigliati. Questa è la strada anche se dobbiamo fare meglio. A tratti non abbiamo coperto bene la palla, lo stesso 1-1 arriva da un passaggio sbagliato da Njie. Ma stasera i miei giocatori hanno dato un segnale importante, anche se devono essere arrabbiati. Io pretendo molto di più".