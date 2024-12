Juventus, Thiago Motta: "A Bologna due anni bellissimi, Vlahovic torna a disposizione"

LA CONFERENZA -

C'è grande attesa per la partita, a Torino c'è il sold out...

"Dobbiamo ringraziare un’altra volta i nostri tifosi che verranno a sostenere la squadra, i giocatori, insieme a loro possiamo fare una bellissima prestazione".

Che differenze tattiche ci sono tra il suo Bologna e quello attuale di Italiano?

"Il Bologna sta bene, è una grande squadra, giocano molto in verticale, pressano tantissimo l’avversario. Dobbiamo concentrarci tantissimo su cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo evitare. Loro stanno benissimo in questo momento e metteranno tanta intensità".

Buffon ha detto che lei è il leader della squadra. Avverte il senso di responsabilità?

"Ora la massima attenzione è al Bologna, la prossima partita. Le parole di Gigi le prendo con piacere, stima, non solo per il giocatore ma anche per l’uomo. Abbiamo condiviso insieme tante cose, lo ringrazio e lo ringrazierò sempre. È un uomo che conosco e parla sempre per il bene della Juventus. Tutte le parole verso la Juventus sono per costruire qualcosa. Leader nella Juve? Siamo tutti, in campo tanti si prendono la responsabilità. Domani abbiamo un’altra opportunità di dimostrarlo, di fare la nostra partita e limitare i punti di forza del Bologna".

Le dà fastidio il fatto che la Juve non sia inserita nel gruppo delle prime?

"Noi siamo concentrati sul fare la nostra partita domani, prepararci al meglio ed essere esigenti verso noi stessi. Per migliorare e andare in campo per la miglior prestazione possibile. Per il resto non ho il controllo delle opinioni, le rispettiamo. Siete voi che date il vostro giudizio, siete liberi di dare la vostra opinione".

Come sta Vlahovic?

"Domani Dusan sarà con il gruppo. Siamo contenti che torna in gruppo e che può fare quello che gli piace. Con il Bologna avremo Vlahovic, Adzic e il ritorno di Savona, che è mancato nell’ultima partita. Siamo contenti del loro rientro. Non ci saranno McKennie, Nico Gonzalez, Milik, Bremer, Cabal e Douglas Luiz".

I tempi di recupero degli infortunati?

"Speriamo il più presto possibile. Domani non saranno disponibile vedremo nelle prossime".

Come mai la Juve ha fatto così fatica a segnare?

"Veniamo da alcune partite che non abbiamo vinto. In alcune abbiamo fatto buone prestazioni, ma dobbiamo migliorare. Oggi la nostra fase offensiva è una responsabilità di tutti partendo dal nostro portiere. Allo stesso tempo dobbiamo difendere bene e impedire di creare qualcosa al nostro avversario".

Che partita sarà a livello emotivo? Teme i cori dei tifosi del Bologna?

"A Bologna ho vissuto due anni bellissimi sia a livello umano che sportivi. Sul resto non ho niente da aggiungere".

Sono previste ancora convocazioni di giovani come con il Lecce?

"Ci saranno Pugno, Pagnucco, Rizzo e Owusu".

Cosa ne pensa del girone del Mondiale per club?

"Parleremo tra pochi giorni della sfida contro il City. Oggi pensiamo al Bologna. Manca ancora tantissimo e quando arriverà saremo pronti e daremo il nostro massimo per competere e ottenere il risultato".