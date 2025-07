Juventus, comincia il raduno: c'è Vlahovic, assenti Conceição e David

Primo allenamento stagionale per la Juventus. A tre settimane dalla fine del Mondiale per Club, la squadra di Igor Tudor è pronta a ripartire in vista dell'esordio in campionato contro il Parma, in programma esattamente tra un mese. Primo allenamento della stagione per la maggior parte dei calciatori, compresi anche quelli in partenza. Presente anche Dusan Vlahovic, mentre David e Conceição si uniranno al gruppo nei prossimi giorni. Il canadese deve ancora qualche questione burocratica per finalizzare il trasferimento in bianconero, mentre il portoghese godrà ancora di qualche giorno di vacanza dopo essere tornato a Torino per la firma sul contratto. Assente ingiustificato Douglas Luiz: previsti dei provvedimenti disciplinari per il brasiliano.