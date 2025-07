Juve: primo allenamento per David e Joao Mario, ancora assente Conceiçao

Secondo giorno di ritiro per la Juventus che ha abbracciato i due nuovi acquisti Jonathan David e Joao Mario. L'attaccante canadese, assente nel primo giorno per piccole questioni burocratiche da risolvere, e il terzino proveniente dal Porto hanno svolto il primo allenamento alla Continassa con i nuovi compagni. Ancora assente Francisco Conceiçao, che nei giorni scorsi era rientrato a Torino per firmare il contratto e a cui Tudor ha concesso qualche giorno in più di riposo e si unirà ai compagni a partire da lunedì.