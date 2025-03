Juventus, Thiago Motta: "Rigore discutibile poi ci siamo sbilanciati. Almeno non si parlerà più di scudetto"

Il tecnico italo-brasiliano, con un sorriso amaro, chiude così il capitolo sul sogno di vincere il campionato: "Parole forti come dopo l'Empoli? No, sono situazioni diverse, ogni partita fa storia a sé. Siamo tristi dopo una sconfitta così e che non ci piace, almeno non si riparlerà più di scudetto, discorso nel quale ci avete inserito voi. Bisogna ripartire subito contro la Fiorentina e guardare avanti" le parole a Dazn.