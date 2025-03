Serie A: Juventus-Atalanta 0-4, la Dea incanta e risponde a Inter e Napoli

LE STATISTICHE

La Juventus ha perso una gara casalinga di Serie A con almeno quattro gol di scarto per la prima volta dal 22 ottobre 1967 (0-4 nel derby con il Torino).

Solamente Duván Zapata (23 nel 2018/19) e Filippo Inzaghi (24 nel 1996/97) hanno segnato più gol in una singola stagione di Serie A con la maglia dell'Atalanta rispetto a Mateo Retegui (22 nel 2024/25).

Ben 14 dei 22 gol segnati in questo campionato da Mateo Retegui sono arrivati in trasferta: nella Serie A a girone unico (dal 1929/30), l’unico altro giocatore italiano capace di realizzare più reti in gare esterne un singolo torneo è stato Ciro Immobile in tre occasioni diverse (16 nel 2017/18, 17 nel 2019/20 e 15 nel 2021/22).

L'Atalanta ha vinto una trasferta contro la Juventus con almeno due gol di scarto per la prima volta nella sua storia in Serie A.

L'Atalanta ha segnato almeno 4 gol in un singolo match contro la Juventus per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Dalla stagione 2016/17, la prima dall'arrivo di Gian Piero Gasperini in panchina, l'Atalanta è assieme a Milan e Napoli (due ciascuna) una delle tre squadre che hanno vinto più di una partita contro la Juventus all'Allianz Stadium in Serie A (due).

La Juventus ha perso una partita casalinga di Serie A per la prima volta dal 12 febbraio 2024 (0-1 vs Udinese), interrompendo una striscia di 21 incontri interni senza alcun ko subito nella competizione (10V, 11N).

La Juventus ha terminato una partita casalinga di Serie A senza segnare per la prima volta dallo scorso settembre (0-0 vs Napoli), interrompendo una striscia di 11 incontri interni con almeno una rete realizzata all’Allianz Stadium nel massimo torneo.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in almeno cinque match consecutivi in Serie A per la quarta volta nella sua storia nel massimo campionato, dopo i sei tra dicembre 1996 e gennaio 1997, i cinque tra ottobre e novembre 1985 e i cinque tra gennaio e febbraio 1967.

Ademola Lookman (13) ha eguagliato il suo record stagionale di reti realizzate in una singola stagione nei cinque principali campionati europei (13 anche nel 2022/23 in Serie A con l'Atalanta).

Solamente Dusan Vlahovic (quattro) ha segnato più gol su calcio di rigore in questo campionato rispetto a Mateo Retegui (tre su quattro battuti, nessuno ne ha calciati di più nel torneo in corso).

Marten De Roon ha segnato quattro gol in questo campionato, record per lui in una singola stagione di Serie A - più in generale, l'olandese ha preso parte a sette reti in questa Serie A (quattro reti, tre assist) e non ha mai fatto meglio in carriera in una singola edizione del torneo (sette anche nel 2019/20, 2G 5A)

Marten de Roon (261 presenze con Gian Piero Gasperini in campionato) ha eguagliato Sebastien Frey con Cesare Prandelli (261) come giocatore con più partite disputate sotto la guida di un singolo allenatore in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Davide Zappacosta ha segnato quattro gol in questo campionato e non ne ha mai realizzati di più in una singola stagione in Serie A (quattro anche nel 2022/23 con l'Atalanta e nel 2020/21 con il Genoa).

Quello di Marten de Roon dopo 50 secondi è il gol più rapido segnato dall'Atalanta dall'inizio di un 2° tempo in Serie A da quello di Joakim Maehle proprio contro la Juventus il 22 gennaio 2023 dopo 37 secondi.