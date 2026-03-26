Tacchinardi: "Juve senza ambizione, a Spalletti serve uno come Vialli. Rigorista? Ai miei tempi..."

Immagina di chiudere gli occhi e di tornare alla tua Juve. Potendo scegliere una sola cosa da portare nella Juve di oggi, chi o cosa scegli?

“Scelgo due cose, per me troppo importanti. Un leader carismatico come Gianluca Vialli, per molti lo è stato Del Piero, per me Gianluca è stata una guida. E l’altra cosa è l’ossessione di vincere, che non vedo in questa Juve. A questa squadra non entra nella testa. Non hanno l’ossessione, stanno buttando via troppi punti. Scelgo queste due cose: Vialli e l’ossessione di vincere".