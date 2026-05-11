In Sicilia l'orgoglio bianconero: John Elkann e Le Roi Platini celebrano la giornata degli Juventus Official Fan Club

Si è tenuto presso l’UNA Hotels Naxos Beach in Sicilia la terza edizione itinerante del JOFC Day: il weekend del 9 e 10 maggio ha visto i rappresentanti degli Juventus Official Fan Club - una vera e propria costellazione bianconera che conta 561 JOFC sparsi in giro per il mondo, più di 300 quelli presenti - riunirsi per una due giorni di condivisione, premiazioni e ospiti d’eccezione. Tifosi arrivati da ogni angolo del mondo: dalla Spagna agli Stati Uniti, dalla Cina al Venezuela, con ben 26 JOFC provenienti da ben 15 nazioni diverse, oltre a quelli italiani.