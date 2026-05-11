In Sicilia l'orgoglio bianconero: John Elkann e Le Roi Platini celebrano la giornata degli Juventus Official Fan Club

© juventus.com
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Si è tenuto presso l’UNA Hotels Naxos Beach in Sicilia la terza edizione itinerante del JOFC Day: il weekend del 9 e 10 maggio ha visto i rappresentanti degli Juventus Official Fan Club - una vera e propria costellazione bianconera che conta 561 JOFC sparsi in giro per il mondo, più di 300 quelli presenti - riunirsi per una due giorni di condivisione, premiazioni e ospiti d’eccezione. Tifosi arrivati da ogni angolo del mondo: dalla Spagna agli Stati Uniti, dalla Cina al Venezuela, con ben 26 JOFC provenienti da ben 15 nazioni diverse, oltre a quelli italiani.
Il pomeriggio di sabato si è aperto con il benvenuto introdotto un emozionante video recap delle passate edizioni prima di accogliere sul palco le leggende della serata. Il momento più atteso ha visto protagonisti John Elkann e Michel Platini: i tanti tifosi presenti hanno assistito a un talk esclusivo preceduto da un video "Best Of" dedicato alla carriera del campione francese. Platini ha poi risposto alle domande dei Presidenti dei Club, ripercorrendo le emozioni vissute con la maglia bianconera.
Al termine del momento di palco l’ing. Elkann ha assistito assieme ai Presidenti dei Fan Club al match Lecce-Juventus, condividendo quindi con i tifosi la passione, il senso di appartenenza e il legame autentico che unisce, la proprietà, il Club e l’intera famiglia bianconera.
In serata anche il discorso del Presidente Ferrero e l'assegnazione dei prestigiosi JOFC Awards, suddivisi in tre categorie principali: Best Communication Project, Best Community Project e Sharing is Caring. Numerosi sono stati i riconoscimenti speciali assegnati, dal Club con più soci al mondo al "Global Journey Award" per il club giunto dalla località più lontana. Una giornata ricca di emozione, di risate e di condivisione conclusa con lo scambio di battute tra Platini e Sergio Brio, culminata con la consegna a Le Roi di una maglia autografata da tutti i Presidenti presenti.