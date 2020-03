Juventus Szczesny su Ronaldo: "Dopo il rosso di Valencia regalò un iMac a tutti"

IL RETROSCENA

Anche a Cristiano Ronaldo, a volte, tocca pagare pegno. A svelare il curioso episodio è stato Wojciech Szczesny: "Ai tempi di Allegri avevamo una regola, in caso di espulsione avremmo dovuto sdebitarci con i compagni - ha spiegato parlando al canale YouTube polacco Foot Truck - È per questo che ora tutta la squadra ha un computer iMac, ce lo ha regalato Cristiano dopo il rosso rimediato a Valencia".

Ronaldo fu espulso al 29' minuto di Valencia-Juventus del 19 settembre 2018 la sua prima partita in bianconero nella massima competizione europea. Un rosso, arrivato dopo un battibecco con Murillo, che fu giudicato da tutti eccessivo e che fece infuriare il portoghese. Szczesny stesso ha confermato che CR7 non aveva per nulla digerito l'espulsione e che, nonostante le regole del mister, ci mise un po' a saldare il suo debito con la squadra: "Abbiamo dovuto aspettare quasi due mesi, perché continuava a dire che non aveva fatto nulla...".