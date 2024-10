Juventus: Thiago Motta ha ancora molto da lavorare, ma il primo ko può essere d'aiuto

Contro i vicecampioni di Germania non ha funzionato praticamente nulla: esterni in balia delle incursioni avversarie, reparto centrale di difesa spesso disattento e disallineato, zero invenzioni da parte di Yildiz e Conceiçao e zero palloni giocabili per Vlahovic, che ancora una volta ha mostrato tutti i suoi limiti quando c'è da fare a sportellate e lavorare di sponda. Le tante assenze non possono essere un alibi, perché al di là della scarsa produzione offensiva, che era già emersa in altre occasioni e per la quale sono certamente fondamentali giocatori come Koopmeiners e Nico Gonzalez, alla squadra è mancato lo spirito e soprattutto è venuta meno quell'identità di gioco che qualcuno poteva ritenere già acquisita. I bianconeri non sono mai riusciti a uscire puliti palla al piede, hanno lasciato il possesso e l'iniziativa agli avversari per tutta la partita, non riuscendo in nessun momento a sopperire col gioco alla scarsa brillantezza dei singoli. Insomma il "thiagomottismo", chiamato a emergere soprattutto nelle serate più complicate, non si è proprio visto.