JUVENTUS

Juventus, Spalletti sorride: l’emergenza è quasi finita

Buone notizie da Conceicao e gli altri nazionali, soprattutto dal ‘nuovo’ Koopmeiners, ma Alajbegovic dovrà smaltire un leggero affaticamento

06 Ott 2026 - 16:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Luciano Spalletti può tirare un sospiro di sollievo. Gli impegni internazionali non hanno contribuito ad affollare un’infermeria bianconera già vicina al tutto esaurito. Anzi, le nazionali hanno restituito certezze a cominciare da Teun Koopmeiners, che è tornato al gol con la maglia dell’Olanda dopo quasi due anni giocando titolare da difensore centrale.

Una rete decisiva nel 2 a 1 sulla Serbia arrivata su calcio di punizione, una rarità in bianconero. Negli 8 gol in 95 partite ufficiali solo uno da calcio piazzato, il 17 dicembre 2024 nel 4 a 0 di Coppa Italia contro il Cagliari.

E se Koopmeiners sorride e ripropone la sua candidatura anche da difensore (oltre che da centrocampista) già per la trasferta di Cagliari, Spalletti ritroverà alla ripresa degli allenamenti anche Douglas Luiz, Woltemade, Sarr e Zhegrova rivitalizzati da buone prestazioni nelle rispettive selezioni, più Neto che è pronto a dare il suo contributo.

Buone notizie anche sul fronte Conceiçao, che ha superato il problema alla coscia come dimostrano gli 85 minuti giocati contro la Norvegia, interrotti solo dal doppio giallo incassato da Mariani per proteste.

Da mercoledì il gruppo si completerà con i rientri di Alajbegovic, che dovrà smaltire un leggero affaticamento muscolare, Vicario, Celik, Kalulu, Lucumí e Nico Gonzalez.

Alla ripartenza ben 9 le partite programmate in meno di un mese, dalla trasferta di Cagliari fino a quella di Firenze dell’8 novembre. Fondamentali i recuperi dall’infermeria. Cabal è quasi pronto, Ekhator anche, Boga avrà bisogno ancora di un paio di settimane, ma, lungodegenti a parte, l’emergenza sembra finita.

Leggi anche

Gli emissari, il precedente e l'OM in crisi: la Juve si avvicina a Hojbjerg e Koop può aiutare

juventus
spalletti
teun koopmeiners

Ultimi video

01:48
Koop, torna il sorriso

Koop, torna il sorriso

02:09
DICH BUONFIGLIO SU SINNER PER SITO 6/10 DICH

Buonfiglio: "Sinner? Nulla lo spaventa, nemmeno combattere con se stesso"

00:59
DICH MALAGO SU SINNER 6/10 DICH

Malagò su Sinner: "Grandissimo dispiacere, gli siamo tutti vicini"

01:17
DICH MALAGO' SU NAZIONALE 6/10 DICH

Malagò sulla Nazionale: "Sono molto felice, il merito è di Mancini e dei ragazzi"

04:53

Malagò: "Vittoria del buonsenso, l'ho fatto per evitare spaccature e imbarazzi"

01:25
Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna

Yamal e Modric, ma non solo: ecco perché guardare Croazia-Spagna

00:59
Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

Figc, c'è il Commissario: ecco chi sarà

01:33
Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti

Napoli, le ultime su Vergara: oggi gli accertamenti

02:10
Callegari sulla Nazionale: "Promosso Bastoni, bocciato un big"

Callegari sulla Nazionale: "Promosso Bastoni, bocciato un big"

01:22
Nazionale, il bilancio ruolo per ruolo dopo le prime 4 partite

Nazionale, il bilancio ruolo per ruolo dopo le prime 4 partite

01:11
Tutti pazzi per Messi

Tutti pazzi per Messi

02:35
Vinicius e il sosia

Vinicius e il sosia

01:14
L'Italia che sorride

L'Italia che sorride

01:29
Verso Como-Roma

Verso Como-Roma

01:27
Lautaro, voglia di record

Lautaro, voglia di record

01:48
Koop, torna il sorriso

Koop, torna il sorriso

I più visti di Juventus

Licina colpisce la sua Juve e si fa male: tornerà in bianconero? La situazione e la clausola Bayern

Luciano Spalletti

Spalletti: "Alajbegovic stupirà. In Nazionale qualcosa in sospeso. Orsato ha stanato i simulatori"

DICH CARNEVALI DA TRENTO SU JUVE DICH

Carnevali: "Conte non è un nostro pensiero"

Luciano Spalletti

Spalletti: "Alla Juve si allena la mentalità, siamo sulla buona strada. Yildiz come Kvara"

Scontri Torino-Juventus 24 maggio 2026

Scontri prima di Toro-Juve, blitz della Digos: decine di misure cautelari e Daspo per i tifosi

DICH ESCLUSIVA ZHEGROVA PER SITO 02/10 SRV

Esclusiva Zhegrova: "Juventus meglio dell'Inter, sempre!"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:06
Caso Figc, Buonfiglio: "Nessuno ha vinto o perso, ha vinto lo sport"
16:01
Caso Figc, Buonfiglio: "Mandati messaggi mafiosi, attacchi squallidi alla mia famiglia"
Yunus Musah al Milan 
15:51
Milan, Musah: "Ecco come Amorim mi ha convinto a restare"
15:27
Figc, Malagò: "Bianchedi? Da Buonfiglio volontà affinché torni capodelegazione"
15:23
Figc, Buonfiglio: "Prevalse regole e autonomia sport. Malagò vittima di un malfunzionamento"