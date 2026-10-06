Juventus, Spalletti sorride: l’emergenza è quasi finita

E se Koopmeiners sorride e ripropone la sua candidatura anche da difensore (oltre che da centrocampista) già per la trasferta di Cagliari, Spalletti ritroverà alla ripresa degli allenamenti anche Douglas Luiz, Woltemade, Sarr e Zhegrova rivitalizzati da buone prestazioni nelle rispettive selezioni, più Neto che è pronto a dare il suo contributo.