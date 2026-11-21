Stuzzicato sull'arrivo di GTA VI che ha visto tanti calciatori (e non solo) perdere ora di sonno col nuovo videogioco, Ruben Amorim ha risposto simpaticamente: "Faccio rispondere il mio amico Gattuso (ride, ndr). Non mi interessa. Devono essere pronti, se non sono pronti un altro prende il suo posto. Modric penso che nemmeno conosco questo gioco. Gattuso ha già detto tutto".