© Getty Images
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Stuzzicato sull'arrivo di GTA VI che ha visto tanti calciatori (e non solo) perdere ora di sonno col nuovo videogioco, Ruben Amorim ha risposto simpaticamente: "Faccio rispondere il mio amico Gattuso (ride, ndr). Non mi interessa. Devono essere pronti, se non sono pronti un altro prende il suo posto. Modric penso che nemmeno conosco questo gioco. Gattuso ha già detto tutto".
A proposito di Gattuso, il tecnico della Lazio aveva risposto così venerdì: "Saranno c....i suoi (il riferimento a Dele Bashiru), non so nemmeno di cose state parlando. Non mi creo questo problema. Fa parte dell'essere un professionista avere amor proprio per il proprio lavoro.