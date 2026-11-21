"La sosta ci è stata utile per fare una valutazione generale sulle cinque partite che abbiamo disputato e quindi abbiamo diviso il lavoro in due direzioni, la prima legata ai comportamenti e alle attitudini in campo, la seconda relativa al pragmatismo che dobbiamo mettere in campo per fare il campionato che abbiamo l'ambizione di disputare. Dobbiamo fortificare la nostra identità, desiderando attraverso il lavoro di poter essere competitivi contro chiunque. Domenica giocheremo in uno stadio importante, contro una squadra altrettanto importante, che sa quello che vuole fare e che lo fa bene. Noi dovremo avere questa voglia di essere competitivi, rispettando l'avversario, ma facendo di tutto per fare la nostra partita e lavorando di squadra". Così il tecnico del Venezia Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus. "Io non vivo di entusiasmi o di picchi, ma vivo di lavoro e da questo punto di vista sono soddisfatto per la totale disponibilità che mi danno ogni giorno questi ragazzi. Hanno tutti una gran voglia di migliorare e di essere ambiziosi attraverso il pragmatismo. Stiamo progredendo in maniera brillante su alcuni concetti di gioco, su altri possiamo ancora migliorare".