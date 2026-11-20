Conte ha smentito chi lo ha definito integralista, rivendicando la sua versatilità tattica. "Tante volte ho letto che sono stato definito integralista, ma io penso di essere forse uno degli allenatori che ha provato più sistemi di gioco". Alla Juventus, poi Conte arrivò con l'idea di riproporre il 4-2-4 ma la prima partita contro il Parma cambiò tutto. "Vincevamo, però il primo tempo non mi convinceva. Allora faccio entrare Vidal," ha raccontato. Il cileno era un giocatore che Conte non conosceva: "Me lo sono ritrovato alla Juventus, l'avevano comprato Marotta e Paratici dal Bayer Leverkusen. Entra nel secondo tempo, fa gol, vinciamo 4-1 ammazzando il Parma. E inizio a dire: come faccio a tenerlo fuori?" Nel 4-2-4 i due centrocampisti erano Andrea Pirlo e Marchisio. Da lì nacque il passaggio al 4-3-3 con Pirlo, Marchisio e Vidal, e poi il ritorno alla difesa a tre. "Giorgio Chiellini da terzino esprimeva il 50% del suo potenziale," ha spiegato Conte. Con Bonucci e Barzagli nacque la celebre BBC. "Praticamente avevo riproposto un 4-2-4 riveduto, perché c'erano tutte le giocate codificate con il 3-5-2, però era ancora più offensivo".