Antonio Conte si è raccontato in una lunga intervista, svelando i segreti della sua filosofia tattica, dal periodo alla Juventus fino al Napoli parlando ovviamente anche di Nazionale, Chelsea e Inter, ma soprattutto lanciando un messaggio neanche tanto velato su un possibile ritorno in bianconero. Queste le parole rilasciate a Cronache di Spogliatoio.
Le sconfitte come motore: la filosofia Conte
Conte ha ribaltato la retorica delle vittorie, mettendo al centro le sconfitte come elemento fondante della sua crescita. "Quando mi chiedono delle vittorie parlo più delle sconfitte. In carriera ho vinto sia da calciatore che da allenatore, però penso di aver perso tantissimo," ha dichiarato. "Ho vinto una Champions con la Juve però ho perso altre tre finali, tra cui una anche con il Milan ai rigori, quando c'era Ancelotti che era stato con noi in panchina, poi passa al Milan, noi perdiamo quella finale". "La sconfitta ti porta un qualcosa dentro che poi cerchi di metabolizzare nel migliore dei modi affinché non succeda di nuovo," ha spiegato Conte. "Chi vince scrive la storia, del secondo non si ricorda nessuno".
Il primo no alla Juventus: nessun compromesso
Conte ha ricostruito i contatti con la dirigenza juventina dopo l'esperienza al Bari. Aveva le idee chiare: voleva applicare il 4-2-4 e chiedeva esterni di ruolo, facendo il nome di Krasic. La società, però, aveva acquistato Diego dal Werder Brema. Conte ha spiegato di aver proposto una soluzione: "Diego l'avete comprato, anche se abbiamo quattro attaccanti. Lo metto a fianco alla punta, è un giocatore forte, nell'ultimo quarto ha delle giocate che ci possono aiutare". La risposta della dirigenza, però, lo gelò: "Sì, però Diego vuole giocare col 4-3-1-2".
A quel punto, Conte ha descritto la sua reazione: "Qualsiasi altro avrebbe potuto dire: ma sì, te lo faccio giocare pure in porta, fammi firmare questo contratto. Passavo dal Bari alla Juventus. Invece gli dico: se il giocatore deve decidere come dobbiamo giocare, non sono l'allenatore giusto per voi".
Il ritorno al 3-5-2: come nacque la rivoluzione
Conte ha smentito chi lo ha definito integralista, rivendicando la sua versatilità tattica. "Tante volte ho letto che sono stato definito integralista, ma io penso di essere forse uno degli allenatori che ha provato più sistemi di gioco". Alla Juventus, poi Conte arrivò con l'idea di riproporre il 4-2-4 ma la prima partita contro il Parma cambiò tutto. "Vincevamo, però il primo tempo non mi convinceva. Allora faccio entrare Vidal," ha raccontato. Il cileno era un giocatore che Conte non conosceva: "Me lo sono ritrovato alla Juventus, l'avevano comprato Marotta e Paratici dal Bayer Leverkusen. Entra nel secondo tempo, fa gol, vinciamo 4-1 ammazzando il Parma. E inizio a dire: come faccio a tenerlo fuori?" Nel 4-2-4 i due centrocampisti erano Andrea Pirlo e Marchisio. Da lì nacque il passaggio al 4-3-3 con Pirlo, Marchisio e Vidal, e poi il ritorno alla difesa a tre. "Giorgio Chiellini da terzino esprimeva il 50% del suo potenziale," ha spiegato Conte. Con Bonucci e Barzagli nacque la celebre BBC. "Praticamente avevo riproposto un 4-2-4 riveduto, perché c'erano tutte le giocate codificate con il 3-5-2, però era ancora più offensivo".
Il metodo Conte: calciatori non esecutori
Conte ha spiegato nel dettaglio il suo metodo di lavoro con i giocatori: “La prima cosa che dico ai calciatori è: voi non siete degli esecutori. Se non capite il perché dovete fare questo movimento, voi mi dovete chiedere: mister, perché devo fare questo? E se io non avrò una risposta, significa che vi sto dicendo una cavolata”. Conte ha ribadito che la preparazione meticolosa è la chiave del suo successo: “La prerogativa della mia squadra è giocare la partita prima di giocarla. La mia squadra mentalmente, in testa, deve sapere che partita andremo ad affrontare”. Secondo l’allenatore salentino, l’85% di ciò che accade in partita viene preparato in anticipo: “Poi c’è l’imponderabile, il 15%, e io nell’imponderabile chiedo al calciatore di risolvere quella situazione”.
Il caso del richiamo a Buffon
Durante il primo ritiro estivo con la Juve a Bardonecchia, Conte richiamò d'urgenza Gianluigi Buffon - già rientrato a Torino dopo essere stato sostituito all'intervallo - affinché presenziasse a una ramanzina collettiva al termine di un'amichevole vinta per 20-1. L'allenatore salentino ha ripercorso l'episodio spiegando come la squadra, impegnata nella seconda sfida contro una modesta rappresentativa locale alla vigilia di due giorni di riposo, avesse incassato una rete dopo pochi secondi ripetendo identica disattenzione della gara precedente: "Una volta può capitare una distrazione, ma ripetere lo stesso errore nella seconda partita non andava bene. Così, alla fine, dico al team manager: "Fermati un attimo, prima di andare via. Devo parlare alla squadra". L'obiettivo dichiarato era lanciare un segnale forte sulla parità di trattamento all'interno dello spogliatoio bianconero, poiché, come sottolineato dallo stesso Conte, "il gruppo ha capito che quella regola valeva per tutti: l'aveva infranta Buffon, non un ragazzo della Primavera. Questo, a mio avviso, è il modo giusto per far passare un messaggio".
Il possibile ritorno alla Juve
Penso che prima o poi il cerchio con la Juventus si dovrà chiudere, so di aver lasciato qualcosa. Bisogna che io sia libero e che la Juve cerchi un tecnico senza panchina e ci sono state in passato due situazioni in cui ci saremmo potuti riunire: è capitato quando presero Sarri e io ero libero e andai all'Inter, l'altra quando Giuntoli scelse Thiago Motta e io al Napoli".