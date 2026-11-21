"La società gli ha proposto un rinnovo, questo ha aiutato e aiuta sempre un calciatore. Non bisogna dimenticare gli infortuni che ha avuto, oggi posso dire che Pulisic forse è l'unico calciatore della rosa non sostituibile. Nell'ultimo ciclo di partite abbiamo risentito della sua mancanza, abbiamo dovuto gestirlo perché le sue qualità sono abbastanza uniche nella rosa e a volte quando non è in campo la squadra ne risente. È importante per il presente e per il futuro, e credo abbia margine di crescere ulteriormente". Lo ha detto il tecnico del Milan Ruben Amorim in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con il Frosinone.