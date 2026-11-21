"Questo è un gruppo sano con tanta voglia di fare bene e di portare la Fiorentina a grandi livelli, e c'è sempre voglia di andare a vincere con grande coraggio, come è stato con la Juventus". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, nel corso della conferenza stampa in vista della trasferta contro il Monza. Parlando dello stato di forma dei suoi due attaccanti centrali, Vanoli ha aggiunto: "Pellegrino è arrivato con grande entusiasmo e sta facendo bene, ma non sottovaluterei anche la crescita di Beto, che adesso sto vedendo bene". Sulla fase difensiva, il tecnico viola ha ribadito che "dobbiamo migliorare, stiamo lavorando". Infine, sul talento argentino Franco Mastantuono, Vanoli ha concluso: "Deve continuare sulla strada intrapresa sia con la Fiorentina che con la nazionale argentina. E' venuto alla Fiorentina per migliorarsi". Poi sul Monza: "Incontriamo una squadra ben organizzata con un grande allenatore, una squadra verticale che gioca uomo su uomo. E' una partita difficile. Dovremo imparare a giocare anche con questo tipo di formazioni, soffrendo e stando in partita con le nostre qualità. Poi hanno Varela un ottimo attaccante. La partita che arriva dopo una sosta della Nazionale è sempre la più importante".