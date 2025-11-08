Juventus, Spalletti: "Contento della squadra, per loro è stata complicata. Vlahovic? Era stremato"

Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio nel derby contro il Torino. "La grande parata di Di Gregorio è arrivata dopo un doppio rimpallo, penso sia stata una partita complicata per loro con tutte quelle palle dentro l'area di rigore, abbiamo fatto quello che dovevamo fare - ha aggiunto - Il cambio Vlahovic-David? Dentro l'area David è uno bravo, Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione e fare una partita come ha fatto. Ha avuto disponibilità, cominciava a essere veramente stremato quando l'ho tolto. Noi non siamo stati bravi a trovare lo spunto però è quello che dobbiamo fare".