Calcio
juventus
qui juventus

Juventus, Spalletti: "Contento della squadra, per loro è stata complicata. Vlahovic? Era stremato"

Il tecnico bianconero dopo il pari con il Torino: "Mancata qualità nelle giocate"

di Redazione
08 Nov 2025 - 21:21
1 di 17
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Quando c'è tutta questa densità bisogna alzare il livello di qualità, la velocità della palla nei passaggi normali può fare la differenza e noi su questo dobbiamo migliorare. Non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative e su questo dobbiamo lavorare, c'è era un po' di stanchezza, e si è visto. Ho rifatto le stesse scelte per non dover far entrare qualcuno stanco però sono molto contento della squadra. Ci ha provato per tutta la partita anche se poi abbiamo preso un paio di ripartenze".

Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn dopo il pareggio nel derby contro il Torino. "La grande parata di Di Gregorio è arrivata dopo un doppio rimpallo, penso sia stata una partita complicata per loro con tutte quelle palle dentro l'area di rigore, abbiamo fatto quello che dovevamo fare - ha aggiunto - Il cambio Vlahovic-David? Dentro l'area David è uno bravo, Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione e fare una partita come ha fatto. Ha avuto disponibilità, cominciava a essere veramente stremato quando l'ho tolto. Noi non siamo stati bravi a trovare lo spunto però è quello che dobbiamo fare".

Poi in conferenza: "Non siamo contenti, dentro lo spogliatoio nessuno era contento ed è giusto così. C'è la possibilità di cambiare modulo - ha aggiunto l'allenatore toscano - mi dispiace andare a casa senza i tre punti però quando capitano partite come quella di stasera non puoi essere distrutto. Ci abbiamo provato per tutta la partita, ai giocatori non posso appuntare qualcosa. Yildiz? L'ho fatto giocare nonostante fosse affaticato, ma lo farò rigiocare. Lo tengo dentro anche quando gioca male, lui deve stare tranquillo".

