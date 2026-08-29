Juve, Nico Gonzalez: "L'esultanza alla McKennie? Gliel'ho detto che avrei segnato"

29 Ago 2026 - 23:30
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"L’esultanza per McKennie? Gliel’ho detto prima della partita che sarei entrato e avrei segnato, alla fine è andata così. Ieri era il suo compleanno, quindi un bel regalo". Parole di Nico Gonzalez, autore del gol che ha sbloccato la partita della Juve contro il Parma: "Sono contento per la squadra, abbiamo fatto un grande lavoro durante questa settimana. Abbiamo preparato bene la partita, sono felice per loro. Pensavo di giocare a calcio, quello che piace a me. Sono felice, trovare il gol e aver vinto mi fa andare a casa contento".

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