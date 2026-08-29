Serie A, Juventus-Parma 2-0: Nico Gonzalez e Koopmeiners, Spalletti a punteggio pieno grazie ai cambi

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La Juventus resta a punteggio pieno e risponde al Milan: nella seconda giornata di Serie A i bianconeri piegano il Parma 2-0. Nel primo tempo la manovra dei padroni di casa è sterile, solo un palo per Conceiçao. Nella ripresa è Nico Gonzalez a risolvere i guai: sinistro dalla distanza che si insacca al 62’ grazie alla deviazione di Troilo. Anche Vicario protagonista con un paio di grandi parate, prima del raddoppio di Koopmeiners all’88’.
LA PARTITA
Nel corso della prima frazione di gioco i bianconeri cercano di tenere il possesso del pallone, ma faticano a trovare spazi. David e Kolo Muani sono accerchiati in avanti, con il solo Conceiçao che prova a inventare. È proprio il portoghese ad andare a un passo dal vantaggio, il suo sinistro dalla distanza al 33’ si stampa sul palo. Gli emiliani si difendono molto bene, appoggiandosi davanti grazie all’incredibile lavoro del giovane talento Lontani. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con Spalletti che corre ai ripari nella ripresa: fuori David (tra i fischi) e Boga, dentro Alajbegovic e Nico Gonzalez. L’argentino è subito molto vivace, e poco dopo l’ora di gioco trova il jolly del vantaggio: sinistro potentissimo dalla distanza, palo pieno colpito e di nuovo conclusione sulla ribattuta, che trova la sfortunata deviazione di Troilo e si insacca alle spalle di Corvi a 62’. Dopo il gol subito gli ospiti reagiscono, ma Vicario si fa trovare prontissimo ed evita l’1-1 su un colpo di testa di Romero con un intervento magistrale. I bianconeri gestiscono ma perdono per infortunio il neoentrato Cambiaso, ma al suo posto entra Koopmeiners: l’olandese su una brutta gestione della formazione di Cuesta si trova al limite dell’area, e all’88’ fa partire il diagonale mancino vincente che vale il definitivo 2-0. La Juventus aggancia il Milan e resta a punteggio pieno, secondo ko per il Parma.
LE PAGELLE DI JUVENTUS-PARMA
IL TABELLINO
Juventus-Parma 2-0
Juventus (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (dal 30’ st Kelly), Celik; Conceicao (dal 30’ st Cambiaso - dal 41’ st Koopmeiners), Locatelli, Douglas Luiz, Boga (dal 12’ st Alajbegovic); Kolo Muani, David (dal 12’ st Nico Gonzalez). All. Spalletti. A disp. Grabara, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Rugani, Ekhator, Milik.
Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi (dal 39’ st Almqvist), Ordonez (dal 16’ st Cremaschi), Bernabé (dal 35’ st Konate), Keita, Valeri; Lontani (dal 16’ st Romero), Touré (dal 35’ st Elphege). All. Cuesta. A disp. Mazzocchi, Daffara, Ndiaye, Valenti, Fabbian, Carboni, Sorensen, de Martis, Diallo, Frigan.
Arbitro: Fourneau.
Marcatori: 62’ Nico Gonzalez (J), 88’ Koopmeiners (J).
Ammoniti: Lucumí (J), Locatelli (J); Delprato (P), Troilo (P), Konate (P).
Espulsi: -
LE STATISTICHE OPTA DI JUVENTUS-PARMA
La Juventus ha vinto le prime due partite di Serie A per la terza stagione consecutiva e ci è riuscita ogni volta con un allenatore diverso (Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti): i bianconeri hanno raggiunto tale traguardo per la prima volta dal periodo tra il 1947 e il 1949 (anche allora due successi agli esordi con tre diversi tecnici sulla panchina).
Dall'inizio dello scorso campionato di Serie A nessuna squadra ha segnato più gol con giocatori in uscita dalla panchina rispetto alla Juventus (13, come l'Inter).
La Juventus ha terminato senza subire gol le prime due partite per tre campionati di Serie A di fila per la prima volta nella sua storia – i bianconeri ci erano riusciti altrettante volte nelle loro precedenti 18 partecipazioni alla competizione.
Ciascuna delle ultime cinque vittorie casalinghe della Juventus in Serie A è arrivata senza subire gol.
La Juventus ha mandato in gol due giocatori subentrati (Nico Gonzalez e Koopmeiners) nella stessa partita di Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (Boga e Gatti vs Roma) e per la prima volta in casa dal febbraio 2025 (Conceição e Adzic vs Empoli).
Nico González ha segnato tre gol nelle sue ultime quattro partite casalinghe disputate con la Juventus in Serie A: nelle precedenti 11 presenze allo Stadium in bianconero l'argentino non era riuscito a realizzare alcuna rete.
Due degli ultimi tre gol segnati da Nico González sono arrivati da fuori area: l’argentino aveva realizzato dalla distanza solamente una delle sue precedenti 26 reti nella competizione.
Teun Koopmeiners ha segnato il suo primo gol in questo campionato alla sua seconda presenza dopo aver terminato la stagione 2025/26 con zero reti in 33 presenze in Serie A: la sua ultima marcatura prima di quella odierna nel torneo risaliva infatti alla sua ultima gara disputata nella stagione 2024/25 (vs Lecce).
Teun Koopmeiners ha segnato il terzo gol più tardivo (min. 87.04) della sua carriera in Serie A, dopo quelli realizzati contro l’Hellas Verona nel marzo 2025 (min. 89.20) e contro il Napoli nel marzo 2024 (min 87.18).
Il Parma ha perso le prime due giornate di Serie A per la prima volta dalla stagione 2020/21, quando la squadra era guidata da Fabio Liverani.
Il Parma non ha segnato in nessuna delle prime due partite disputate in un campionato di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo le annate 1998/99 e 2004/05.
Il Parma ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) disputate in Serie A, tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 19 di Serie A (7V, 7N) – dallo scorso maggio i ducali sono la formazione che ha perso più partite nel massimo campionato (cinque, appunto).