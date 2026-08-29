Serie A, Juventus-Parma 2-0: Nico Gonzalez e Koopmeiners, Spalletti a punteggio pieno grazie ai cambi

LA PARTITA

Nel corso della prima frazione di gioco i bianconeri cercano di tenere il possesso del pallone, ma faticano a trovare spazi. David e Kolo Muani sono accerchiati in avanti, con il solo Conceiçao che prova a inventare. È proprio il portoghese ad andare a un passo dal vantaggio, il suo sinistro dalla distanza al 33’ si stampa sul palo. Gli emiliani si difendono molto bene, appoggiandosi davanti grazie all’incredibile lavoro del giovane talento Lontani. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con Spalletti che corre ai ripari nella ripresa: fuori David (tra i fischi) e Boga, dentro Alajbegovic e Nico Gonzalez. L’argentino è subito molto vivace, e poco dopo l’ora di gioco trova il jolly del vantaggio: sinistro potentissimo dalla distanza, palo pieno colpito e di nuovo conclusione sulla ribattuta, che trova la sfortunata deviazione di Troilo e si insacca alle spalle di Corvi a 62’. Dopo il gol subito gli ospiti reagiscono, ma Vicario si fa trovare prontissimo ed evita l’1-1 su un colpo di testa di Romero con un intervento magistrale. I bianconeri gestiscono ma perdono per infortunio il neoentrato Cambiaso, ma al suo posto entra Koopmeiners: l’olandese su una brutta gestione della formazione di Cuesta si trova al limite dell’area, e all’88’ fa partire il diagonale mancino vincente che vale il definitivo 2-0. La Juventus aggancia il Milan e resta a punteggio pieno, secondo ko per il Parma.



LE PAGELLE DI JUVENTUS-PARMA

