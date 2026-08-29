Tottenham ancora ko, De Zerbi: "La mentalità non si compra sul mercato"

29 Ago 2026 - 23:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Partenza in salita per Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham, che subisce la seconda sconfitta consecutiva del suo campionato e si arrende in casa per 0-2 contro il Newcastle. "Il problema più grande è trovare la mentalità giusta, perché non puoi comprarla sul mercato dei trasferimenti", ha commentato in conferenza stampa il tecnico italiano, vista una campagna acquisti da quasi 350 milioni di euro, che ha portato in casa Spurs, tra gli altri, Sandro Tonali, Savinho e Omar Marmoush. "Sono deluso dal risultato e dispiaciuto per i tifosi, perché dopo due sconfitte alcuni possono pensare che sia la stessa storia delle due stagioni precedenti. Non ho alcun dubbio sul fatto che non sia così. Ho un'enorme fiducia nelle qualità dei miei giocatori", ha assicurato De Zerbi, secondo cui "la soluzione non è abbassare la testa, ma reagire". 

Ultimi video

01:55
Juve e Mlian, i sorteggi

Juve e Mlian, i sorteggi

02:26
DICH KESSIE RITORNO ALL'ATALANTA DICH

Kessie: "Un piacere tornare a casa. Atalanta scelta di cuore"

03:10
DICH DE GEA POST KO VIOLA CON FROSINONE 29/8 DICH

De Gea: "Fischi meritati. Mi preoccupa la nostra fragilità"

00:09
Franck Kessié torna all'Atalanta

Franck Kessie torna all'Atalanta

03:36
DICH MASPERO 100 ANNI FIORENTINA DICH

Maspero: "Ho avuto la fortuna di partire dalla C2 e riportare la Fiorentina in A, dove merita di stare"

03:42
DICH BORJA VALERO 100 ANNI FIORENTINA DICH

Borja Valero: "Firenze è speciale, questa è casa mia"

02:57
DICH PAZZINI 100 ANNI FIORENTINA DICH

Pazzini: "Fiorentina ha rappresentato tanto per me, eravamo un bel gruppo"

02:40
DICH TOLDO 100 ANNI FIORENTINA DICH

Toldo: "Fiorentina grande esperienza di vita, sono cresciuto come giocatore e uomo"

00:39
DICH ALLEGRI SU COMO DICH

Allegri: "La lite con Fabregas dello scorso anno è dimenticata"

00:50
DICH ALLEGRI SU CALENDARIO DICH

Allegri: "Il calendario, se vinciamo è in discesa... altrimenti in salita"

01:51
Allegri chiama Hojlund

Allegri chiama Hojlund

00:59
CLIP MILAN PROMOSSI E BOCCIATI SRV

Milan, i promossi e i bocciati della prima a San Siro

01:57
Serie A, gli anticipi

Serie A, gli anticipi

01:25
Inter, domani il Cagliari

Inter, domani il Cagliari

01:53
Una settimana da Pio

Una settimana da Pio

01:55
Juve e Mlian, i sorteggi

Juve e Mlian, i sorteggi

I più visti di Calcio

Milan, che entusiasmo per Cisse: lancia la sua maglia numero 70 ai tifosi in Duomo

DICH SPALLETTI SU YILDIZ DICH

Spalletti: "Yildiz? ci fa male quello che gli è successo"

DICH CHIVU MEDIA DAY PER SITO DICH

Chivu: "Lautaro motivato, è tornato prima dalle vacanze. Fatto un mercato lucido, qui non ci sono titolari fissi"

DICH AMORIM SU LEAO 27/8 DICH

Amorim su Leao: "Nel calcio arriva un momento in cui è meglio andare altrove..."

DICH RAFA LEAO ADDIO MILAN DICH

Leao: "Il mio amore per il Milan non finirà mai"

DICH CISSE MILAN STORE DICH

Milan, Cisse: "Con Amorim rapporto sincero. Nazionale? Non ci penso"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:50
Juve: lieve distorsione alla caviglia per Cambiaso
23:45
Liga, Siviglia-Atl. Madrid 1-3: Simeone vola in testa
23:40
Parma, Cuesta: "I passi in avanti sono buoni ma non basta"
23:40
Tottenham ancora ko, De Zerbi: "La mentalità non si compra sul mercato"
23:30
Juve, Nico Gonzalez: "L'esultanza alla McKennie? Gliel'ho detto che avrei segnato"