Tottenham ancora ko, De Zerbi: "La mentalità non si compra sul mercato"

Partenza in salita per Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham, che subisce la seconda sconfitta consecutiva del suo campionato e si arrende in casa per 0-2 contro il Newcastle. "Il problema più grande è trovare la mentalità giusta, perché non puoi comprarla sul mercato dei trasferimenti", ha commentato in conferenza stampa il tecnico italiano, vista una campagna acquisti da quasi 350 milioni di euro, che ha portato in casa Spurs, tra gli altri, Sandro Tonali, Savinho e Omar Marmoush. "Sono deluso dal risultato e dispiaciuto per i tifosi, perché dopo due sconfitte alcuni possono pensare che sia la stessa storia delle due stagioni precedenti. Non ho alcun dubbio sul fatto che non sia così. Ho un'enorme fiducia nelle qualità dei miei giocatori", ha assicurato De Zerbi, secondo cui "la soluzione non è abbassare la testa, ma reagire".