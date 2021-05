Juventus, si decide il futuro di Pirlo: alla partita del cuore allo Stadium c'è anche Allegri

QUI JUVE

In occasione dell'evento benefico in programma questa sera a Torino (diretta su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it alle 20.45) primo "incontro" tra Andrea Agnelli e l'ex tecnico, in attesa di novità anche da Madrid

Sono giorni decisivi per il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Dopo la conquista della Coppa Italia e del pass per la prossima Champions League la sua posizione sembra essersi rafforzata agli occhi dei tifosi, ma Andrea Agnelli resta tutt'altro che convinto della sua conferma per la prossima stagione. I nomi caldi per la successione sono sempre quelli di Zinedine Zidane e di Massimiliano Allegri, che in serata si ritroverà faccia a faccia con il numero uno del club in occasione della partita del cuore, tradizionale evento benefico che verrà trasmesso su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it a partire dalle 20.45. Getty Images

Al match, che vedrà opposta la nazionale italiana cantanti allenata dalla coppia Marco Masini-Fabio Capello e i campioni per la ricerca guidati da Sinisa Mihajlovic, prenderà parte anche lo stesso Pirlo, in squadra per altro con Agnelli e John Elkann. Il contesto, naturalmente, non potrà essere quello giusto per parlare di mercato e di contratti, ma non è detto che Allegri non decida di fermarsi a Torino in attesa di novità.

Novità che, va detto, ci si aspetta a breve anche da Madrid. Zidane ha preso tempo dopo l'ultima giornata di campionato, non sbilanciandosi sul suo futuro e comunicando che avrebbe presto incontrato Florentino Perez per decidere quale strada prendere. Se il francese dovesse salutare il Real, Allegri sarebbe il candidato numero uno per sostituirlo e le attenzioni della Juve si sposterebbero su Zizou. Se invece dovesse scegliere di rimanere, allora l'allenatore livornese potrebbe davvero far ritorno a Torino, dove in molti continuano a rimpiangerlo nonostante i trofei conquistati sia da Sarri sia da Pirlo. Le prossime ore si preannunciano calde.

