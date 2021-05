Partita del cuore 2021 su Mediaset: appuntamento martedì 25 maggio su Canale 5 e Sportmediaset.it

LA STORIA

Il 25 maggio, per la 30esima edizione dell'evento, scenderanno in campo Nazionale cantanti e Campioni per la ricerca

Martedì 25 maggio, alle 20.45 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it, imperdibile appuntamento con la "La partita del cuore - 30° edizione", per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset. All'Allianz Stadium di Torino a sfidarsi a sostegno dell’Istituto di Candiolo - Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L'evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino.

L'EVENTO

La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre Giorgia Rossi, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori. In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match. Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random con i rinforzi di Maicon (ex Inter), Dida (ex Milan), Ribery (Fiorentina) e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.

LA BENEFICENZA

È già attivo il numero solidale 45527. Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro. La sera del 25 maggio sarà possibile seguire la sfida tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca anche in diretta sulle frequenze della radio ufficiale della Partita del Cuore: Radio 105, su Radio 105 Tv e attraverso tutti i canali social.

La Nazionale Cantanti è nata ufficialmente nel 1981 da un'idea di Mogol ma già dal 1969 diversi protagonisti del mondo della musica avevano organizzato partite e incontri sportivi con finalità benefiche. Nel 1991 la prima Partita del Cuore ufficiale, si giocò all'Arena di Milano con oltre 83.000 persone sugli spalti ma la Nazionale Cantanti (riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio nel 1996 e ONLUS dal 2000) negli anni si è spinta anche in Inghilterra, Russia, Romania, Ucraina e anche a Sarajevo durante la guerra dei Balcani. Moltissimi sono i personaggi di spicco dello spettacolo, del calcio (tra i quali Pelé, Maradona, Baggio), della musica, dello sport e della politica che hanno preso parte all'evento, memorabile lo storico incontro del 2000 tra il Presidente dello Stato d’Israele, Shimon Peres, e il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Yasser Arafat. Ad oggi oltre 100 milioni di euro sono stati donati in beneficenza.

I GIOCATORI STORICI

Paolo Mengoli 440 presenze

Sandro Giacobbe 375 presenze e 4 reti

Gianni Morandi 340 presenze e 54 reti

Mogol 296 presenze e 33 reti

Andrea Mingardi 272 presenze e 40 reti

Enrico Ruggeri 262 presenze e 104 reti

Luca Barbarossa 271 presenze e 226 reti

Pupo 236 presenze e 25 reti

Eros Ramazzotti 223 presenze e 128 reti

Riccardo Fogli 212 presenze e 5 reti

Paolo Vallesi 190 presenze e 8 reti

Paolo Belli 183 presenze e 25 reti

Luigi Schiavone 143 presenze e 2 reti

Gianni Bella 131 presenze e 21 reti

Biagio Antonacci 101 presenze e 29 reti