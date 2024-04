Juventus, sfuriata di Allegri negli spogliatoi dopo la vittoria con la Fiorentina: lo sfogo del tecnico

dopo la fiorentina

Al mister bianconero non è andato giù il secondo tempo, con troppi cali d'attenzione che hanno rischiato di rimettere in gioco la Viola

Massimilano Allegri è stato protagonista dell'ennesima sfuriata in spogliatoio dopo la vittoria ottenuta dalla Juventus contro la Fiorentina. Un successo per 1-0, di solito "corto muso" per i bianconeri, che ha lasciato alcune scorie col tecnico che, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ha voluto subito chiarire dei punti fondamentali con i suoi. Come accaduto già in passato, infatti, dopo il triplice fischio Allegri ha riunito i suoi negli spogliatoi lasciandosi andare a un lungo sfogo sui cali d'attenzione visti in un secondo tempo poco brillante che hanno rischiato di far ritornare in partita gli uomini di Italiano.

Parole e rabbia, quella del tecnico, che resta tra le mura e gli uomini presenti nello spogliatoio, ma che secondo quanto trapela hanno avuto l'obiettivo di richiamare tutti al massimo senso di responsabilità per tenere alta l’attenzione.

Il quotidiano, infatti, scrive di un Allegri infastidito per i secondi 45' di gioco, meno brillanti e con tanti rischi corsi nel finale. Una partita che, secondo il tecnico, doveva essere giocata con maggiore ferocia per essere chiusa il prima possibile per non dare speranze ai toscani. Vedi anche Calcio Allegri sconfitto in tribunale: l'ex compagna assolta anche in appello

Dopo lo sfogo Allegri si è ricomposto e si è presentato davanti alle telecamere per le consuete interviste in cui, in termini di certo più pacati rispetto a quelli usati negli spogliatoi, ha sottolineato: "Alla fine abbiamo rischiato di pareggiare, abbiamo sbagliato delle ripartenze".