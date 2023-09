Juventus, Danilo dona la sua maglia numero 6 al figlio di Scirea

Di capitano in capitano, di numero 6 in numero 6. Nel giorno del 34esimo anniversario della morte di Gaetano Scirea, leggenda della Juventus, un omaggio speciale è arrivato da Danilo, che da questa stagione porta la fascia al braccio. Il brasiliano ha regalato la sua maglia a Riccardo, figlio del difensore bianconero morto in un'incidente d'auto in Polonia il 3 settembre del 1989. "Oggi sono 34 anni che Scirea è scomparso, è stato questo il motivo dell'esultanza - ha spiegato Danilo dopo il match con l'Empoli, sbloccato da un suo gol -. Questa maglia la regalo a suo figlio. È stato un calciatore troppo importante per la Juve, è un orgoglio indossare il suo numero".