Juventus, Sarri: "Partita completamente sbagliata, contento per i ragazzi del Napoli"

QUI JUVENTUS

Il ritorno di Sarri al San Paolo è stato più amaro del previsto, con la sua Juventus è stata battuta dal Napoli di Gattuso: "Siamo stati passivi per tutta la partita, giocando sotto ritmo e pensando di vincere una partita camminando. Diventa difficile. Siamo sempre stati fuori tempo nelle pressioni, abbiamo giocato in maniera blanda anche mentalmente". Una sconfitta che preoccupa: "Abbiamo sbagliato la sfida a livello di approccio e anche nell'interpretazione fisica. Non possiamo essere quelli di stasera, abbiamo perso contro una squadra che ha fatto il minimo per vincere".

"Se i risultati di Lazio e Inter ci hanno condizionato vorrebbe dire che mentalmente saremmo scarsi - ha commentato Sarri -, e non lo voglio pensare". Qualcosa non ha funzionato nella strategia di Sarri: "Tutta la squadra non ha girato come volevamo, eravamo sempre in ritardo anche dal punto di vista delle reazioni alle azioni in campo".

Il tridente Higuain, Dybala e Ronaldo al San Paolo non ha funzionato come avrebbe voluto il tecnico della Juventus: "Sulla trequarti avrebbe dovuto andarci Dybala, marcando Demme. Stavano bene tutti e tre e per questo li ho scelti, anche a centrocampo sembravano tutti in grado di poter supportare il tridente pesante. Io non penso che ci sia una responsabilità di un singolo, ma tutta la squadra è stata blanda".

Il ritorno a Napoli di Sarri: "Prevale la partita, uno cerca di estranearsi da tutto e tutti per restare concentrato. Chiaramente per me Napoli è una tappa particolare ed è sempre emozionante tornarci". Al San Paolo è sembrato mancare un leader alla Chiellini nella linea difensiva: "Il capitano ci risolverebbe tante partite dal punto di vista della mentalità, ci innalzerebbe il livello di aggressività perché spesso diamo l'impressione di essere passivi al limite della nostra area. In questo dobbiamo crescere e sicuramente Chiellini in questo ci darebbe una mano".

Una sconfitta simile a quella contro la Lazio: "Abbiamo fatto una partita abbastanza scarica dal punto di vista nervoso. Quando è così tutti i problemi tattici vengono fuori. Non mi dà fastidio aver perso a Napoli, sono contento per quei ragazzi a cui sono legato. Se proprio devo perdere, sono contento per loro se si possono togliere dei problemi. Certo avrei preferito che lo facessero da settimana prossima".