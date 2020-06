Juventus, Sarri: "Fortunati a giocare per tre obiettivi in momenti diversi"

JUVENTUS

A due giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, che sancirà il ritorno del calcio giocato dopo l'emergenza Covid-19, Maurizio Sarri è tornato a parlare della sua Juventus: "Ricominciare con la Coppa? Credo che tutto sommato siamo stati fortunati - ha detto il tecnico bianconero - Giocheremo per tre obiettivi e potremo farlo separatamente uno dall'altro. Questo ci può consentire di focalizzare le motivazioni solo su un target per volta. Può essere vantaggioso".

L'idea di poter affrontare Coppa Italia, campionato e Champions League in tre momenti diversi piace dunque all'allenatore toscano, che ai microfoni di Sky Sport ha comunque sottolineato l'importanza di non sottovalutare la sfida col Milan di venerdì sera: "Le partite con il Milan, quest'anno, sono state tutte difficili, sia in campionato sia in Coppa. Quindi è un avversario che a noi crea delle difficoltà. Il risultato dell'andata non ci garantisce niente. Le squalifiche del Milan mi lasciano pensare che giocheranno con un undici competitivo. È una partita con un risultato ancora apertissimo".