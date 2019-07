Juventus, Sarri applaude la giocata tra Higuain e CR7 in allenamento: "Oh, ora mi piace!"

16/07/2019

"Oooh, ora mi piace!". Maurizio Sarri si è espresso così per applaudire la giocata (passaggi ravvicinati) tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain durante un allenamento alla Continassa. Il video con l'espressione compiaciuta del tecnico della Juventus (chiaro e riconoscibile il suo accento) in poco tempo è diventato virale facendo il giro del web. Evidentemente l'ex allenatore del Chelsea è soddisfatto perché i giocatori cominciano a recepire e mettere in pratica le sue idee. Uno dei due protagonisti del filmato, Higuain, pare comunque destinato a lasciare il club bianconero in questa sessione di mercato (forte il pressing della Roma) per lasciare spazio all'arrivo di una nuova punta (Icardi è l'obiettivo dei Campioni d'Italia).