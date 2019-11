Juventus, Ronaldo dovrà chiarirsi con la squadra dopo la sostituzione contro il Milan

IL CASO

Ora, come ha abbozzato l'allenatore bianconero, usando comunque toni distensivi, nella conferenza stampa post-match, servirà in primis un chiarimento con lo spogliatoio ("Se è vero che è andato via prima della fine, dovrà vedersela con i compagni") per il gesto. La squadra, a parole, si è dimostrata comprensiva con CR7, vedi Szczesny: "Un campione quando viene sostituito è normale che si arrabbi. E poi non è al meglio fisicamente".

Ecco, qui subentra la seconda parte del ragionamento. Le ultime incolori prestazioni di Ronaldo sono un misto di nervosismo - vedi il gesto di ieri - e di condizione fisica precaria, tra il fastidio all'adduttore ereditato dalla Champions e un ginocchio non del tutto a posto che non gli ha consentito di allenarsi al meglio. Il Portogallo (giovedì la sfida alla Lituania in diretta esclusiva su Canale 20 alle 20.45) potrà anche servire all'attaccante per ritrovare la serenità ma fisicamente forse gli servirebbe un turno di riposo per ritrovare tutte le energie: riuscirà il ct Santos a convincerlo?