Juventus, riecco Nico Gonzalez: punta al rientro col Venezia

Il gol di McKennie contro il Manchester City ha dimostrato l'importanza delle alternative, intese come possibilità di scelta dei migliori giocatori per stato psicofisico partita per partita e non come riserve dei titolari, in una rosa che compete su quattro fronti: Thiago Motta lo sa bene, anche se bisogna riconoscergli come non abbia puntato troppo il dito sugli infortunati con cui la Juventus ha dovuto convivere - e dovrà ancora conviverci, visti i brutti ko di Bremer e Cabal e la difficile situazione di Milik - sin qui. Ecco, il tecnico italo-brasiliano è pronto ad abbracciare un altro rientro: quello di Nico Gonzalez.