"Ma chi c...o è questo Yildiz?" Scholes scopre il 10 della Juventus

Proprio l'ex capitano della Juve dopo il successo contro la squadra di Guardiola ha intervistato il nuovo numero 10 bianconero per CBS: "È stata una bellissima vittoria dopo aver giocato una grande gara - le parole del turco, sempre titolare con Motta in Champions -. Sono davvero contento, soprattutto per la squadra. Il Manchester City è squadra fantastica, ma noi siamo scesi in campo con tantissima fiducia, abbiamo fatto una grande prestazione davanti a un'atmosfera incredibile da parte dei tifosi. Li abbiamo studiati in allenamento ed essendo una grande squadra abbiamo dovuto pensare prima alla fase difensiva, abbiamo concesso poco. In campo cerchiamo sempre di dare il massimo e alla fine vedremo. Gli infortuni? Quello che dobbiamo fare è recuperare al meglio dopo le partite per evitare altri rischi, alcuni giocatori stanno piano piano tornando. Io ho sempre cercato di dare il massimo, quando segno sono contento ma è andata bene così perché abbiamo vinto. Alex, è stato bello vederti. Volevo salutarti prima della partita, ma non ti ho visto. Sei il migliore".