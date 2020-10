Juventus, riecco Ronaldo: il portoghese alla Continassa

DOPO IL COVID

Cristiano Ronaldo è tornato. Dopo la negatività al coronavirus ritrovata e annunciata venerdì sera dalla Juventus, il portoghese ha fatto il suo ritorno alla Continassa per la prima volta dopo oltre 20 giorni per allenarsi con i compagni. In giornata il provino decisivo per verificare le sue condizioni e il colloquio con Pirlo in vista della sfida con lo Spezia. CR7, a bordo della sua Volkswagen bianca, ha varcato i cancelli del centro sportivo poco dopo le 9.45.

Era il 13 ottobre quando dalla Federcalcio portoghese arrivò la notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo. In questo periodo l'asso bianconero, asintomatico, ha comunque continuato ad allenarsi in casa sperando in un tampone negativo. Assorbita la delusione (manifestata pubblicamente con la frase contro i tamponi prontamente censurata dai virologi) per la mancata sfida con l'eterno rivale Leo Messi, CR7 è ora pronto a riprendersi la Juve nel momento probabilmente più difficile da quando veste la casacca bianconera. Tirano così un sospiro di sollievo i tifosi, ma soprattutto Andrea Pirlo: con l'extraterrestre in campo è sicuramente più facile interrompere questo momento no.

