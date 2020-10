Cristiano Ronaldo negativo al tampone: finisce l'isolamento fiduciario

JUVENTUS

Buone notizie per la Juventus e Cristiano Ronaldo: l'ultimo tampone a cui si è sottoposto il portoghese ha dato esito negativo. Finisce così il periodo di malattia durato 19 giorni e termina pure l'isolamento l'isolamento fiduciario dopo la positività riscontrata con il Portogallo e il rientro in Italia non privo di polemiche. CR7 potrebbe già essere a disposizione per la partita di domenica contro lo Spezia: decide Pirlo.

Domani il portoghese sosterrà la visita per ottenere l'idoneità sportiva per tornare ad allenarsi - ancora in forma individuale - alla Continassa. Per partecipare nuovamente alle sedute di gruppo, e quindi alle partite, servirà anche il secondo tampone negativo che effettuerà con tutta la squadra prima della partenza per la trasferta a La Spezia.

La notizia della positività di Ronaldo era arrivata lo scorso 13 ottobre mentre il giocatore era in ritiro con la nazionale portoghese per le partite di Nations League. Il giorno dopo il rientro in Italia, le dichiarazioni del ministro Spadafora sulla presunta violazione del protocollo e l'inizio dell'isolamento fiduciario in casa.

Giorni di allenamenti in solitaria per farsi trovare pronto nel momento della guarigione, non senza polemiche vista la frase critica sui tamponi. Oggi la notizia della negatività che restituisce alla Juve il suo campione più grande, proprio nel momento di maggior bisogno. Gli amici negli scorsi giorni avevano descritto CR7 come una bestia in gabbia, ora potrà tornare a scatenarsi sui campi di calcio con tutte le incognite di chi è rimasto senza pallone per quasi 3 settimane saltando le partite contro Crotone, Verona, Dinamo Kiev e Barcellona.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.