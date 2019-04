Juventus, retroscena Szczesny: "Paro i rigori grazie a CR7"

03/04/2019

Archiviata la pratica Cagliari grazie ai gol di Bonucci e del solito Kean, la Juventus mette già nel mirino il Milan, ultima gara prima dell'andata dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax. "Con il Cagliari è stata una vittoria importante per restare più tranquilli anche in vista del Milan e della Champions e perché adesso ce ne mancano solo tre per vincere il campionato" ha detto ai microfoni di Sky Sport Wojciech Szczesny, che poi si è soffermato sulla sfida con i rossoneri: "Bisogna sempre essere al massimo per vincere contro di loro, è sempre Juventus-Milan. È una grande sfida ed è sempre meglio vincere prima della Champions. Non vediamo l'ora di andare in campo e di fare una grande partita".

"All'andata a San Siro è stata una delle nostre migliori prestazioni di quest'anno" ha aggiunto il portiere bianconero, che a San Siro fu tra i grandi protagonisti della sfida parando un rigore a Gonzalo Higuain. A questo proposito il polacco ha raccontato un gustoso retroscena che coinvolge Ronaldo: "Cristiano aveva già giocato al Real Madrid con Higuain e mi ha dato qualche consiglio su come parare il rigore, magari non sapeva che io ho giocato un anno qua alla Juve con il Pipita. Mi ha dato il consiglio di buttarmi molto presto perché Gonzalo è uno che non guarda mai il portiere, cosa che è vera. E alla fine ho fatto quella parata. Mi piace il fatto che Cristiano mi dia consigli, da quella volta quando c'è un rigore viene sempre a parlare con me e questo mette in confusione la testa dell'avversario che sta per calciare il rigore".

In conclusione un pensiero in vista della sfida con l'Ajax: "Dobbiamo rimanere al livello che abbiamo dimostrato al ritorno con l'Atletico, senza mai abbassare l'attenzione. - ha detto - È sempre meglio vincere la prima e confermarsi al ritorno, speriamo di tenere questo livello dalla prossima gara di Champions fino al primo giugno".