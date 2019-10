Juventus, Ramsey: "Sarri e Ronaldo sono fantastici"

L'INTERVISTA

Dopo un'estate e qualche giornata di campionato di ambientamento, Aaron Ramsey si sta ritagliando il proprio posto nella Juventus di Sarri. Dietro le punte, cambiando anche il consueto 4-3-3 del tecnico bianconero: "Spero di aiutare la mia squadra a raggiungere grandi traguardi - ha spiegato il gallese -, qui tutti sono concentrati su ciò che bisogna fare". A partire da Ronaldo: "Mi ha accolto molto bene, è fantastico così come Sarri".

Ramsey a Torino ha trovato una famiglia sportiva: "Ronaldo era come tutti gli altri ragazzi, molto accogliente - ha raccontato alla BBC -. Cristiano ti fa sentire come se stessi parlando con un giocatore qualsiasi, c'è un clima familiare in questa società e tutti sono molto motivati e concentrati". Proprio come Maurizio Sarri: "Finora è stato fantastico, ci sono state nuove idee e nuove indicazioni che stiamo lavorando duramente per mettere in pratica. Stiamo lentamente migliorando in quello che ci chiede".

In campionato è tutto pronto per il big match di San Siro contro l'Inter: "I nerazzurri sono migliorati in questa stagione, Conte li ha organizzati davvero bene e non hanno perso punti. Sarà una sfida difficile perché hanno giocatori fantastici e dovremo stare attenti per ottenere i tre punti".