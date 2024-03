Juventus, Rabiot se la ride dopo la sconfitta: tifosi furiosi sui social

Sette punti in nove partite, con una vittoria (sul Frosinone) e quattro sconfitte, è la fotografia della crisi della Juventus, ma dopo il ko arrivato all'ultimo secondo sul campo della Lazio è un'altra fotografia a fare infuriare i tifosi bianconeri. Dopo il fischio finale e il confronto con il settore ospiti, Adrien Rabiot è stato infatti catturato dalle telecamere tv in una risata che in poco tempo ha fatto il giro del web scatenando molte polemiche. Il francese si gira per tornare negli spogliatoi e si vede Nonge che gli riferisce qualcosa, il labiale viene coperto da una mano, ma il centrocampista si lascia andare a una sonora risata che proprio non va giù ai tifosi juventini: “Cosa ci sarà mai da ridere?", “La Juve perde, il riassunto in una foto”, "Giocatori non da Juve" sono solo alcuni dei commenti che hanno inondato il web in queste ore.