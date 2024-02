Juventus, Allegri recupera anche Rabiot: il francese in gruppo, con l'Inter ci sarà

JUVENTUS

Bianconeri praticamente al completo per il big match di San Siro: mancheranno solo Kean e il lungodegente De Sciglio

Max Allegri recupera anche l'ultimo tassello in vista di Inter-Juve di domenica sera. Adrien Rabiot ha infatti svolto interamente in gruppo l'ultima seduta di allenamento alla Continassa e sarà pertanto a disposizione del tecnico per il big match di San Siro. Il francese ha definitivamente smaltito il problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori contro Lecce ed Empoli e, a meno di sorprese, si riprenderà il posto da titolare a centrocampo al fianco di Locatelli e McKennie.

La Juve si presenterà dunque a Milano praticamente al completo: assenti solo Moise Kean, il cui passaggio all'Atletico Madrid è saltato proprio a causa dei suoi problemi fisici, e il lungodegente Mattia De Sciglio, che sta ancora recuperando dalla rottura del crociato rimediata nella passata stagione.

L'undici per la sfida scudetto è praticamente fatto: Szczesny tra i pali; Gatti, Bremer e Danilo in difesa; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic a centrocampo; Vlahovic e uno tra Yildiz e Chiesa davanti. Al momento il turco sembra in vantaggio, anche perché l'azzurro non gioca titolare dalla sfida di Coppa Italia con la Salernitana del 4 gennaio, ma i prossimi allenamenti potrebbero anche cambiare le carte in tavola.

