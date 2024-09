Juventus, problema muscolare per Conceição: domani nuovi accertamenti

NUOVO INFORTUNIO

L'attaccante portoghese costretto subito allo stop all'inizio della nuova avventura in bianconero: domani nuovi esami

Nuovo infortunio muscolare in casa Juventus. Dopo quelli di Thuram e Weah, si ferma anche Francisco Conceição. L'attaccante portoghese ha accusato un problema muscolare e nella giornata di domani farà nuovi accertamenti medici per capire l'entità dell'infortunio. Una brutta notizia per Thiago Motta, che nel frattempo attende di capire quando torneranno a disposizione Thuram e Weah: la loro condizione verrà valutata nei prossimi giorni.

Non comincia nel migliore dei modi l'avventura di Conceição con la maglia della Juventus. Dopo l'esordio nella gara con la Roma, l'esterno portoghese sembra costretto subito a uno stop causato da un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori dal campo qualche giorno (dipenderà dall'esito degli esami) e impedirgli l'integrazione in squadra il prima possibile. Solo gli accertamenti diranno di più in merito all'entità dell'infortunio.