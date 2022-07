Juventus, Pogba: "Ho chiesto a Dybala di restare, ma ormai era tardi"

JUVENTUS

Il francese rivela un retroscena sulla Joya: "Mi ha detto che dovevo chiamarlo prima... Ora l'ho sentito felice alla Roma"

Paul Pogba ha svelato un retroscena di mercato riguardante Paulo Dybala, svincolatosi dalla Juventus e poi passato alla Roma: "Ho parlato tanto con Paulo, gli ho chiesto perché non restava qui per giocare un altro po' insieme - ha confessato il francese a Dazn -. Mi ha risposto che ormai era già andato via e che dovevo chiamarlo prima... Ma noi scherziamo sempre... Voglio che sia felice, l'ho sentito contento della scelta di andare alla Roma".

Dybala e Pogba hanno disputato una sola stagione insieme in bianconero, nel 2015/16, ma hanno subito stretto un grande rapporto di amicizia, conservatosi anche negli anni in cui il centrocampista era al Manchester United. All'inizio dell'estate hanno trascorso insieme qualche settimana di vacanza a Miami, quando però l'addio della Joya alla Juve si era ormai consumato. Ora Paul sta imparando a conoscere i nuovi compagni: "Vlahovic mi ha colpito, è fortissimo. Io lo chiamo Du-du, che è più facile che Dusan - ha raccontato -. Anche Chiesa quando l’ho visto mi ha impressionato, è giovane e molto talentuoso. Di Maria? Il Fideo è un giocatore fortissimo, sai quello che vuole fare, ma non riesci mai a prenderlo quando va sul sinistro, tocca la palla tante volte, è un fenomeno. Locatelli è un grande, lo chiamo 'Super class' perché gioca con classe e ne ha tanta anche fuori, per come si veste e come si muove".