Juventus: da Pjanic a Rovella, l'elenco delle plusvalenze tornate nel mirino

JUVENTUS

Si riapre l'indagine sportiva su valori ritenuti gonfiati dalla Procura federale

Plusvalenze Juve, le principali operazioni analizzate dalla Procura



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Juventus torna nel mirino della giustizia sportiva per le plusvalenze. Dallo scambio Pjanic-Arthur a quello Cancelo-Danilo, passando per i trasferimenti di giovani come Rovella e Portanova: sono molte le operazioni ritenute sospette dalla Procura federale, che dopo aver esaminato le carte dei pm di Torino ha deciso di chiedere la revoca della sentenza d'assoluzione della Corte d'Appello. Oltre ai bianconeri, sotto la lente d'ingrandimento sono tornati altri 8 club coinvolti nel primo processo e alcune operazioni che li riguardano.

LE OPERAZIONI DELLA JUVE

- NICOLÒ ROVELLA - Dal Genoa alla Juventus per 18 milioni

- MANOLO PORTANOVA - Dalla Juventus al Genoa per 10 milioni

- ELIA PETRELLI - Dalla Juventus al Genoa per 8 milioni

- KEVIN MONZIALO - Dal Lugano alla Juventus al Lugano per 2,5 milioni

- CHRISTOPHER LUNGOYI - Dal Lugano alla Juventus per 2,5 milioni di euro

- FRANCO TONGYA - Dalla Juventus al Marsiglia per 8 milioni

- MARLEY AKÉ - Dal Marsiglia alla Juventus per 8 milioni

- GIULIO PARODI - Dalla Juventus alla Pro Vercelli per 1,32 milioni

- DAVIDE DE MARINO – Dalla Juve alla Pro Vercelli per 1,5 milioni di euro

- KALY SENE - Dalla Juventus al Basilea per 4 milioni

- HAJDARI ALBIAN - Dal Basilea alla Juventus per 4,38 milioni di euro

- RAFAEL DE FONSECA - Dalla Juventus all'Amiens per 1,5 milioni

- FELIX NZOUANGO - Dall'Amiens alla Juventus per 1,9 milioni di euro

- FRANCESCO LAMANNA - Dalla Juventus al Novara per 900mila euro

- TOMMASO BARBIERI - Dal Novara alla Juventus per 1,4 milioni

- ERIC LANINI - Dalla Juventus al Parma per 2,385 milioni di euro

- ALESSANDRO MINELLI - Dal Parma alla Juventus per 2,91 milioni di euro

- EDOARDO MASCIANGELO - Dalla Juventus al Pescara per 2,3 milioni di euro

- MATTEO BRUNORI - Dal Pescara alla Juventus per 2,93 milioni di euro

- LEONARDO LORIA - Dalla Juventus al Pisa per 2,473 milioni

- STEFANO GORI - Dal Pisa alla Juventus per 3,2 milioni

- MATHEUS PEREIRA - Dalla Juventus al Barcellona per 7,866 milioni di euro

- MIRALEM PJANIC - Dalla Juventus al Barcellona per 60,842 milioni di euro

- ARTHUR - Dal Barcellona alla Juventus per 72 milioni

- ALEJANDRO MARQUES - Dal Barcellona alla Juventus per 8,2 milioni

- JOAO CANCELO - Dalla Juventus al City per 65 milioni di euro

- PABLO MORENO - Dalla Juventus al City per 10 milioni

- DANILO - Dal Manchester City alla Juventus per 37 milioni di euro

- FELIX ANDRADE - Dal City alla Juventus per 10,508 milioni

- EMIL AUDERO - Dalla Juventus alla Sampdoria per 20 milioni

- DAOUDA PEETERS - Dalla Samp alla Juventus per 4 milioni

- ERASMO MULÈ - Dalla Sampdoria alla Juventus per 3,5 milioni

- GIACOMO VRIONI - Dalla Sampdoria alla Juventus per 3,88 milioni

- NICOLÒ FRANCOFORTE - Dalla Juve alla Samp per 1,7 milioni di euro

- GERBI ERIK - Dalla Juve alla Samp per 1,3 milioni

- MATTEO STOPPA - Dalla Juve alla Samp per 1 milione

- MICHAEL BRENTAN – Dalla Juve alla Sampdoria per 225mila euro

- ANDREA ADAMOLI - Dalla Juventus all'Empoli per 500mila euro

- LEONARDO MANCUSO - Dalla Juventus all'Empoli per 4,5 milioni

- MARCO LIPARI - Dall'Empoli alla Juventus per 600mila euro

- TOMMASO MARESSA - Dall'Empoli alla Juventus per 500mila euro

- MARCO OLIVIERI - Dall'Empoli alla Juventus per 2,4 milioni di euro

LE ALTRE OPERAZIONI

- MAXIME LEVERBE - Dalla Sampdoria al Chievo per 600mila euro

- DAVIDE IVAN - Dalla Sampdoria al Chievo per 900mila euro

- FABIO DEPAOLI - Dal Chievo alla Sampdoria per 4,5 milioni

- MEHDI LERIS - Dal Chievo alla Sampdoria per 2,8 milioni

- MACHIN DICOMBO - Dal Pescara al Parma per 2,015 milioni

- PAOLO NAPOLETANO - Dal Pescara al Parma per 1 milione

- FABIAN PAVONE - Dal Pescara al Parma per 1,8 milioni

- ALESSANDRO MARTELLA - Dal Pescara al Parma per 500mila euro

- CRISTIAN GALANO - Dal Parma al Pescara per 2 milioni

- DAVIDE CIPOLLETTI - Dal Pescara al Parma per 1,2 milioni

- STEFANO PALMUCCI - Dal Pescara al Parma per 3,09 milioni

- DUARTE GASTON BRUGMAN - Dal Pescara al Parma per 2,55 milioni

- MATTEO BRUNORI - Dal Parma al Pescara per 1 milione e 15mila euro

- MARCO D’ALOIA - Dal Parma al Pescara per 2,8 milioni

- SIMONE MADONNA - Dal Parma al Pescara per 1 milione

