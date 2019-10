Juventus, Pjanic rassicura Sarri e i tifosi: "Tutto bene"

"Todo Bien" e una foto sorridente con il pollice all'insù. Con un post nelle 'stories' di Instagram il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, rassicura Maurizio Sarri e i tifosi bianconeri sulle sue condizioni fisiche dopo l'uscita anzitempo contro il Lecce per un problema muscolare. Pertanto l'infortunio subito dal bosniaco, che sarà comunque sottoposto a tutti i controlli del caso in giornata, dovrebbe essere meno grave del previsto. Il regista bianconero dovrebbe comunque saltare per precauzione la partita di mercoledì allo Stadium contro il Genoa per tornare pienamente a disposizione per il derby della Mole in programma sabato contro il Torino.