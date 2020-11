Juventus, Pirlo: "Bene il risultato ma dobbiamo chiudere prima le partite"

QUI JUVE

"Siamo soddisfatti del risultato ma sul piano del gioco potevamo fare meglio". Così il tecnico della Juve Andrea Pirlo inizia l'analisi della sfida vinta sul campo del Ferencvaros. "Abbiamo fatto tanti errori di superficialità, magari dovuti anche alla partita in discesa, però era importante fare risultato e sicuramente dobbiamo migliorare - ha proseguito - Parlo molto coi giocatori ma in campo vanno loro, fanno loro le scelte ma devono essere quelle giuste. Bisogna essere meno egoisti e chiudere le partite prima".

"Arthur? Non stava bene, ha cominciato ad avere problemi allo stomaco, gli veniva da vomitare. Ha voluto continiare ma non era in condizione. La sua posizione doveva essere più avanti ma fisicamente non ce la faceva", ha detto ancora Pirlo. "Dobbiamo essere più aggressivi con i nostri esterni e soprattutto con i nostri centrocampisti dobbiamo seguire gli inserimenti. L'attacco? In questo momento stiamo giocando con due attaccanti più due esterni, che uno magari è più un trequarti. Adesso speriamo di avere un po' tutti a disposizione, che stiano bene fisicamente, poi valuteremo chi starà meglio per metterli in campo. Per adesso non abbiamo ancora avuto tutti al 100%, quindi è normale che stiano fuori uno alla volta".