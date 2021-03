Juventus, Pavel Nedved junior: "Non si può vincere per sempre, non capisco chi scrive: siamo a +10"

Dopo la risposta alla provocazione di Materazzi, che a sua volta aveva ripreso le parole di Nedved, il figlio del vicepresidente della Juventus torna brevemente sul derby d'Italia tra tifosi rispondendo alle domande dei follower su Instagram. Pur non citando mai l'Inter, il riferimento è chiaro: "Ovviamente i cicli finiscono, si può sbagliare un'annata, non possiamo vincere all'infinito purtroppo, quindi si torna ad avere un po' di competitività. Ma non capisco perché la gente debba scrivere 'Siamo a +10' eccetera".

Getty Images