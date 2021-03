Materazzi a Nedved: "I miei figli hanno visto Champions e mondiale quando erano all'asilo..."

LA RISPOSTA

L'ex bandiera nerazzurra punzecchia il dirigente bianconero dopo le dichiarazioni sul figlio che, dalle medie all'università, ha sempre visto la Juve campione d'Italia

Una rivalità senza fine che, quando si esprime sul filo dell'ironia, non può che far sorridere. Marco Materazzi, su Instagram, non ha perso occasione per rispondere a Pavel Nedved che, nell'intervista rilasciata a Dazn, aveva dichiarato: "Mio figlio era alle medie e ora guida la macchina ed è all'università e lo scudetto è ancora nostro". Questa la risposta dell'ex difensore dell'Inter: "Pavel... gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il mondiale che facevano l’asilo e le elementari!!!".

Un post che ricorda i normali sfottò che si possono ascoltare in un bar (perlomeno quando erano aperti) e che non ha nulla a che vedere con i veleni che spesso accompagnano le dispute verbali tra juventini e interisti. Nedved e Materazzi hanno attraversato tutti i momenti chiave del dualismo che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni del pallone italiano: dal 5 maggio a Calciopoli, passando per il Triplete nerazzurro e il recente dominio in campionato, almeno fino alla scorsa stagione, della Juventus. Quando la rivalità si esprime nel modo giusto, comunque, non fa male a nessuno...