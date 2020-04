Juventus, Pasqua all'estero e Pasquetta in Italia: da Pjanic a Higuain tutti attesi a Torino

Mentre Paulo Dybala prosegue la sua convalescenza torinese e proprio in virtù della sua personale lotta contro il coronavirus raccomanda cautela, anche la Juve programma i tempi della ripartenza richiamando in Italia gli stranieri tornati nei rispettivi paese d'origine una paio di settimane fa ormai. Se in casa Inter l'operazione rientro è già praticamente conclusa, a Torino invece si attende lo sbarco in dei giocatori che al momento sono fuori dall'Italia è previsto dopo Pasqua. Da Cristiano Ronaldo che è in Portogallo, dove tra qualche stucchevole polemica, continua ad allenarsi e manda messaggi di incoraggiamento al nostro Paese, a Miralem Pjanic in Lussemburgo fino a Sami Khedira in Germania, Gonzalo Higuain in Argentina, Wojciech Szczesny in Polonia, Adrien Rabiot in Francia e Douglas, Costa, Danilo e Alex Sandro in Brasile, tutti sono chiamati a fare ritorno entro le prossime 48/72 ore anche perché poi, tutti, dovranno osservare altri 14 giorni di clausura domestica. Quarantena necessaria prima di svolgere i nuovi test medici e mettere nel mirino la ripresa dei lavori alla Continassa, prevista tuttavia non prima del 4 maggio.